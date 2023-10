Futsal, serie C1. La Pgs Vigor San Cataldo ospita la Madonnina e “vuole” la terza vittoria consecutiva

Grande attesa a San Cataldo per la gara casalinga della Pgs Vigor San Cataldo, sesta giornata del girone B di serie C1 di Futsal , impegnata al PalaMaira, sabato 21 ottobre alle ore 17, contro la Madonnina.

I sancataldesi reduci da due successi consecutivi, l’ultimo in trasferta a Carlentini per 5 a 4 dopo essere stati sotto per 3 a1, cercano il terzo bottino pieno per rilanciare concretamente le speranze di un campionato di vertice.

La squadra guidata da mister Marcello Lo Porto sembra aver trovato la rotta giusta: sicuramente, considerate già le due sconfitte subite, non sono più ammessi passi falsi.m