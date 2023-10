Forza Italia, Falcone:” Partito Vivo, prossima convention a Taormina”

“Forza Italia da un lato è impegnata ad assicurare il buongoverno dell’Italia e, a cascata, nelle Regioni come la Sicilia e negli enti locali. Dall’altro, a rafforzare il partito attraverso il dialogo con tutte le categorie sociali e una imminente, entusiasmante, stagione di manifestazioni e momenti congressuali a tutti i livelli, che vedrà un appuntamento cruciale con “Etna ’23 – il meeting del buongoverno”, convention programmatica che Forza Italia organizzerà il prossimo novembre a Taormina”. Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, dopo aver preso parte alle tre giorni di Forza Italia a Paestum, in Campania. “Le idee di libertà a cui ha dato voce Berlusconi – prosegue Falcone – camminano oggi sulle gambe di un partito vivo e movimentista. La tre giorni a Paestum ne è stata una nuova, esaltante, dimostrazione. Abbiamo celebrato una straordinaria festa di popolo, culminata nel lucido e lungimirante intervento conclusivo del segretario Antonio Tajani. In migliaia da tutta Italia in platea, fra militanti e dirigenti azzurri, e una massiccia rappresentanza dalla Sicilia e da Catania“.