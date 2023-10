Delia. Avviato il servizio di refezione scolastica

DELIA. E’ partito ieri il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria delle classi a tempo pieno. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

L’appalto del servizio ad una ditta di ristorazione locale “La Sala del Gusto catering”, un nuovo piano alimentare e una nuova tabella nutrizionale per un’alimentazione sana ed equilibrata, la collaborazione e coprogettazione con le famiglie sono il tratto distintivo di questo nuovo servizio.

“La qualità della ristorazione scolastica è e sarà al centro dell’attenzione di questa Amministrazione comunale. La qualità, oltre che per ovvi motivi legati ad una sana crescita, deve essere sempre al centro del servizio di mensa scolastica perché la ristorazione collettiva è un momento educativo di primaria importanza e noi vogliamo che per i nostri bambini e ragazzi, oltre che per i docenti e il personale scolastico, sia un’esperienza da vivere con piacere e soddisfazione”.

Alimenti di alta qualità, in buona parte biologici e/o di filiera corta, piatti prodotti giornalmente a partire da materie prime fresche e nel rispetto della stagionalità, menù diversificati e ricchi per soddisfare le esigenze alimentari in una fase evolutiva, il tutto con la garanzia della massima sicurezza alimentare. Durante il primo giorno di mensa sono stati innumerevoli i feedback positivi ricevuti da parte di adulti e, soprattutto, bambini.