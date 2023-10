Cesare Cremonini inaugura campo sportivo della scuola “Sperone Pertini” di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, all’Istituto comprensivo statale “Sperone Pertini”, è stato inaugurato il nuovo campo sportivo polifunzionale realizzato grazie al progetto “Io Vorrei”, voluto dal cantautore e attore Cesare Cremonini, accolto da una folla di studenti del plesso, e sostenuto da Intesa Sanpaolo Assicura nell’ambito della collaborazione che il gruppo assicurativo ha sviluppato sin dal lancio del suo disco “La ragazza del futuro” nel 2022. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, Antonella Di Bartolo. Presente alla cerimonia di inaugurazione, Mauro Palonta, responsabile commerciale Intesa Sanpaolo Assicura.

“Il successo di questo progetto si misura in termini di gratitudine, entra dentro e mi sta insegnando – dichiara Cesare Cremonini nel corso dell’incontro con la stampa – l’incredibile possibilità di trasformarsi e di essere cambiato senza volerlo, il rapporto con l’elemento scuola è cambiato da quando ho conosciuto Antonella e ho acquisito la consapevolezza che esistono anche situazioni drammatiche. Esiste una realtà al fianco di chi crea questo progetto che è Banca Intesa Sanpaolo senza cui non sarebbe potuto esistere questo progetto e la parte centrale sono i bambini che possono utilizzare questo campetto. Anche un solo bambino che non va a scuola è una sconfitta, questo progetto è un elemento di grande speranza per il futuro in un contesto difficile come questo. Lo Sperone è trincea del futuro”.

“Questa esperienza – continua Cremonini – porta a guardare al futuro, non sarà mai un percorso solitario, da pochi giorni lo Sport è parte della Costituzione e ciò è molto importante perchè avere l’occasione di realizzare un progetto di integrazione con lo sport nello stesso momento in cui lo sport viene integrato nella Costituzione è una cosa emozionante e centrale. Le scuole sono il centro del territorio, l’inizio e il proseguo. Ho ricevuto tanto affetto e tanti ‘ti voglio benè, dire ad un artista ti voglio bene non accade mai nel mio territorio, qui il rapporto che è nato è speciale, in moltissimi mi hanno voluto dire ‘ti voglio benè”.

“E’ la tappa di un’amicizia che Cesare Cremonini ha mostrato più di un anno fa investendo nel quartiere insieme a Intesa Sanpaolo Assicura con un murale che raffigura una nostra alunna – sottolinea la preside dell’Istituto, Antonella Di Bartolo -. Questo campetto è una promessa che trova la scuola come protagonista ma trova anche amici nel suo percorso. Un futuro che si costruisce nel presente”.

“Il motivo per cui Intesa Sanpaolo ha sposato questo progetto l’ha detto Cesare – aggiunge Mauro Palonta, responsabile commerciale Intesa Sanpaolo Assicura – perchè parla di futuro, di progetti e tutti questi elementi devono essere protetti. Il nostro gruppo è fortemente concentrato nella cultura del proteggere, la cultura di far in modo di farsi affiancare da chi può aiutare a portare a termine il progetto”.

“Io Vorrei” è un progetto ideato da Cesare Cremonini in collaborazione con Giulio Rosk e Intesa Sanpaolo Assicura, con l’obiettivo di promuovere la ricerca della bellezza come valore e realizzare opere di riqualificazione urbana, un gesto concreto per creare opportunità, riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro domani attraverso periferie simbolo, è stato sottolineato. L’iniziativa – nata nei quartieri Sperone a Palermo, Ponticelli a Napoli e sui muri di Ostia – attraverso la realizzazione di opere d’arte permanenti che raffigurano il volto dei bambini del posto, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro, prosegue ora attraverso la realizzazione di campi sportivi polifunzionali.

