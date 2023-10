Cede il tetto di una vecchia abitazione: morto un giovane di 17 anni

Un 17enne ha perso la vita in un tragico incidente a Fornacette, in provincia di Pisa. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici in un casolare abbandonato quando improvvisamente il tetto ha ceduto, schiacciando l’adolescente. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno ascoltando i testimoni per fare chiarezza sulla vicenda.

Secondo l’ipotesi più accreditata, sembra che i ragazzi stessero giocando all’interno e all’esterno del casolare abbandonato, magari per realizzare video e foto da condividere sui social media. Inutili i soccorsi in quanto il giovane è morto sul colpo. Ad estrarlo dalle macerie sono stati i vigili del fuoco. Restano anche da chiarire le cause del crollo.