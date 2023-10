Campofranco. Il maestro Vincenzo Baldone compone melodia musicale per il 450° anniversario del Paese

CAMPOFRANCO. In poche ore ha già registrato un successo enorme. Si tratta della composizione musicale che il maestro Vincenzo Baldone ha composto e musicato in occasione del 450° anniversario della comunità campofranchese. Un evento storico che è stato espresso con una melodia musicale che abbraccia la storia e l’anima di Campofranco. Il maestro Vincenzo Baldone, un figlio della comunità campofranchese, ha inteso dedicare questa sua opera al suo amato paese nel suo 450º anniversario.

In soli pochi giorni, il Maestro Baldone ha creato un’opera che cattura l’essenza di Campofranco, una melodia che risuonerà nei cuori di generazioni future. Un regalo musicale che unisce ancora di più Campofranco e i campofranchesi in questo momento speciale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nuara, ha inteso ringraziare a nome di tutta la comunità il maestro Baldone. Per ascoltare la melodia è possibile farlo sul link https://youtu.be/HiDuCiVtIFs?si=WuaHZrIvCB-poqh8