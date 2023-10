Caltanissetta vola sulle Ali della Musica: “Sold Out” il concerto “Note d’Autunno”

Protagonista assoluto del concerto che si è svolto al teatro Margherita domenica 29 ottobre è lei: la musica.

La lunga kermesse musicale, presentata da Maurizio Diliberto, ha visto alternarsi sul palco del nostro splendido teatro, gruppi musicali e solisti nisseni che hanno eseguito e spaziato su vari generi musicali dalle colonne sonore, al Jazz, dal pop al rock. La manifestazione è stata realizzata grazie al bilancio partecipativo 2023 dall’APS “sulle Ali della Musica” con l’impeccabile organizzazione e direzione artistica delle professoresse Laura Failla e Laura Mosca (insieme nella foto)

Gli artisti nisseni che hanno partecipato alla manifestazione sono stati i seguenti: Giorgia Anzalone, Carlo Butera Jazz Manouche Trio, DD Project Duo, Davide Di Vendra, Fabio Palmeri, Riccardo Palmeri, Barbara Rosana, 80’ Appeal, Seeds of faith e i Tr3Quarti Ensemble.

Sin dal primo momento della serata si è registrato il “tutto esaurito di presenze” in teatro, per un concerto che ha raccolto consensi, partecipazione e il gradimento degli spettatori per la varietà del programma e lo spessore dei musicisti. Un grande contenitore culturale, dove sono stati inseriti interventi esemplificativi ed illustrativi sull’art.9 della Costituzione e sulla Villa Amedeo, sapientemente esposti e commentati dalla professoressa Belinda Castellano e dal dirigente scolastico Mario Cassetti.

L’organizzazione ringrazia per la presenza all’evento il Sindaco Roberto Gambino, il vice sindaco Grazia Giammusso, l’assessore Cettina Andaloro e gli assessori Ettore Garozzo e Fabio Caracausi .