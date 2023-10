Caltanissetta, “Luci nella notte”: il 31 ottobre una veglia con i giovani di Sant’Agata

Contrastare le tenebre con la Luce del bene e di Dio. È questo il messaggio che vuole trasmettere la comunità parrocchiale di Sant’Agata di Caltanissetta che ha organizzato per martedì 31 ottobre 2023 una veglia di preghiera che inizierà alle 23.00 e proseguirà, con il Cerchio di Gerico, fino alle 06.00 del mattino dell’1 novembre 2023.

Un messaggio di fede che parte dei più giovani che già dalle 22.00, a raggera, si muoveranno in missione dalla storica chiesa del Collegio che domina il Corso Umberto e inviteranno tutti coloro i quali incontreranno nel loro cammino.

“A tutti coloro i quali entreranno in chiesa verrà consegnata una candela che verrà accesa nella presenza del Signore – hanno spiegato i frati della Copiosa Redenzione che hanno organizzando la veglia – Tutti sono invitati a partecipare, anche per poche ore, a questo momento di preghiera durante il quale si desidera riaccendere la luce di vita e di speranza in città”.

“Luci nella notte”, infatti, è un messaggio simbolico che invita ad allontanare la paura dell’ignoto e di tutto ciò che è cupo e oscuro accendendo una luce che dia consistenza e senso alla vita di ciascuno.

Il parroco di Sant’Agata, Padre Fabrizio e tutti i frati della Copiosa Redenzione invitano la cittadinanza a partecipare numerosa alla veglia di preghiera.