Caltanissetta, la 5C del Geometra festeggia i 30 anni dal diploma

Dopo 30 anni dal diploma, gli ex allievi della 5 c del Geometri L.Da Vinci si sono con gioia incontrati per trascorrere tutti insieme una bella serata fatta di brindisi, risate e tanti bei ricordi dei banchi di scuola rivissuti con emozione.

Hanno preso parte alla serata Angelo Amico , Salvatore Barone , Giovanni Cirasa, Salvatore Cutaia, Massimiliano Falzone, Fabio Fiandaca , Giorgio Middione , Nicolò Salvo, Marco Schillaci, Elia Termini, Pietro Truscelli e Pietro Vitale.

Soltanto in quattro, Gianni Catania, Sergio La Cagnina, Pasqualino Macaluso e Andrea Mantione non hanno potuto partecipare alla gioiosa rimpatriata perché impossibilitati o fuori sede.

La serata si è conclusa con l’impegno di tutti gli ex compagni di classe di tornare a rivedersi e condividere i bei ricordi, che dopo 30 anni solo alla base della loro duratura amicizia.