Caltanissetta, Federazione dei liberalsocialisti per l’Italia: nominata la struttura organizzativa

Prende corpo l’assetto organizzativo della Federazione provinciale dei liberalsocialisti per l’Italia di Caltanissetta per meglio affrontare le prossime scadenze elettorali che vedono tra l’altro la città capoluogo andare incontro al rinnovo del Consiglio Comunale, appuntamento che i Liberalsocialisti per l’Italia intendono giocarsi da protagonisti.

In questo contesto, si giustifica la nomina della Segreteria provinciale con il mandato di organizzare il partito ed indire entro il prossimo mese di gennaio il congresso provinciale per l’elezione dei vari organismi.

La struttura organizzativa risulta così composta: AGOSTINO CASCIO, Presidente della Federazione, la Dottoressa ROSSELLA MARIA PIA DI ROCCO, Segretaria della Federazione; CALOGERO JONATHAN AMATO, Vice Segretario vicario; GASPARE RUSSICA e VIVIANA DI ROCCO, componenti la Segreteria.