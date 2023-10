Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” gran successo per la VI edizione dello “Sportivo Day”

CALTANISSETTA. Si chiama “Sportivo day” la manifestazione, giunta ormai alla sua sesta edizione, che si è svolta mercoledì 11 ottobre presso il Liceo scientifico sportivo “A. Volta”, con il coordinamento dei Docenti di Scienze motorie Salvatore Crucillà, Emilio Galiano, Patrizia Terrana, Nicolino Leonardi, Vincenzo Duminuco.

Una sorta di festa dello sport, con cui gli studenti delle prime classi vengono accolti dai compagni più grandi, al fine di socializzare e di sperimentare molte delle specialità atletiche peculiari dell’indirizzo sportivo.

L’evento, come ogni anno, ha coinvolto tutti le tredici classi del Liceo Sportivo, i cui studenti hanno assunto vari ruoli per lo svolgimento delle attività, mettendo in campo le competenze acquisite nel loro percorso di studi. Il ricco programma ha previsto partite di calcetto, torneo di pallavolo e di basket disputati sia nelle due grandi palestre del “Volta” sia nell’impianto sportivo sito in via P. Leone; pertanto gli allievi sono stati coinvolti non solo in qualità di atleti e di giocatori, ma anche di arbitri, di allenatori, assistenti di campo e di gioco, fotografi e reporter. Ultimo, ma non per importanza, il ruolo di tifosi, che ha consentito a tutti gli studenti di partecipare con vivo entusiasmo agli eventi, riflettendo al contempo sulle regole che sono alla base di un tifo sano e autenticamente sportivo.

Capillare inoltre l’organizzazione delle varie competizioni, che ha separatamente visto scendere in campo squadre maschili e femminili, distinte anche per fasce d’età e per livelli agonistici, ma con un denominatore comune: l’entusiasmo e la riflessione sui valori legati allo sport, che non solo migliora gli stili di vita degli adolescenti, ma garantisce una sicura ricaduta formativa. Gli obiettivi realizzati dallo“Sportivo day” sono infatti l’accoglienza degli studenti di primo anno, la socializzazione trasversale tra le classi, la responsabilizzazione attiva di tutti gli allievi coinvolti e infine, soprattutto per gli studenti del triennio, il fornire nuovi stimoli per il proprio futuro professionale.