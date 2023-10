Caltanissetta aderirà alle Giornate FAI d’Autunno sabato 14 e domenica 15 ottobre

Le anticipazioni sui due siti FAI Caltanissetta che verranno aperti al pubblico sabato 14 e domenica 15 ottobre

Chiudono oggi “Le vie dei Tesori” ma, dopo una settimana di interruzione dal “bagno di cultura e bellezza” – che i Nisseni potranno impegnare andando a seguire il Trofeo Nazionale di Karting circuiti cittadini che si svolgerà nel prossimo weekend – un altro appuntamento con l’arte e la bellezza attende i curiosi visitatori.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese.

Tutte le informazioni si potranno avere mercoledì 4 ottobre quando verranno ufficialmente comunicati i siti aperti eccezionalmente al pubblico ma, nel frattempo, la delegazione FAI di Caltanissetta ha anticipato che si tratterà di 2 luoghi immersi tra natura e storia.

“Sono due luoghi lontani nello spazio, che di tempo condividono una manciata di giorni –anticipano i volontari FAI – Non tra i migliori che l’uomo ricordi. Uno di loro rimanda al 10 Luglio 1943 quando le forze alleate invasero la Sicilia. Uomini e battaglie. E un luogo importante ma poco conosciuto da scoprire.

Il secondo segna l’impercettibile ed inimmaginabile confine tra due Comuni. Uno straordinario esempio di archeologia industriale. Un viaggio nel cuore della terra e degli uomini. Per questa edizione abbiamo individuato due luoghi di storia e di storie, di battaglie di uomini e di popoli. Due luoghi diversi con in comune la capacità di portarci nel profondo. Delle emozioni e della terra”.

Il primo sito sarà visitabile dalle 10 alle 17, con partenza dell’ultima visita alle 16.

Il secondo dalle 10 alle 18, con partenza dell’ultima visita alle 16:30.

Per la visita non è necessaria alcuna prenotazione, basterà recarsi al banco e attendere il tuo turno.

Nei prossimi giorni verranno fornite maggiori informazioni.