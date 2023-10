Caltanissetta, “Adelasia e I Pupi di Zucchero” torna il 31 ottobre al Teatro Rosso di San Secondo

Celebrare la vigilia di Ognissanti con le tradizioni antiche di Caltanissetta. È questo il desiderio di Naponos – I professionisti del teatro che, a grande richiesta, replicheranno “Adelasia e i pupi di zucchero” al Teatro Rosso di San Secondo.

La programmazione dello spettacolo, anche questa volta, non è stata scelta a caso. Si tratta del 31 ottobre, data che commercialmente viene identificata con “Halloween” ma che, per le tradizioni cristiane, non è altro che “La vigilia di Ognissanti”. Una giornata che, a Caltanissetta, soprattutto nel passato profumava di zucchero emanato dai “Pupi” che, nelle sembianze di cavalieri, damine e pastorelli venivano donati ai bambini a nome dei “morticini”, i loro cari defunti.

Da questa tradizione Diletta Costanzo ha scritto e diretto uno spettacolo ricco di emozioni, tradizioni e fascino.

“Sta arrivando la notte più spaventosa dell’anno, gli spiriti buoni stanno tornando per riportare in vita tre pupi di zucchero che diventeranno degli Eroi”. Naponos presenta una storia di tradizione di rivalsa, di saggezza e di conoscenza dove la paura sembra avere la meglio ma il passato tornerà per salvare il suo popolo.













In scena saranno presenti Adriano Dell’Utri, Simona Valentina Scarciotta, Diletta Costanzo, Sefora Edith Bello, Giulio Amico, Josephine Giadone, Maria Rita Oliva Vitello, Bruno Sari, Fara Romano, Manuela Cumbo, le piccole Carola Valenti e Angelica Mangiavillano, e, per la prima volta, Giuseppe Bennardo Noemi Bellanca e Chiara Dinaro.

Non mancherà, anche questa volta, l’amichevole partecipazione del Maestro Lillo Defraia.

Per la messa in scena hanno collaborato con l’assistente regista Emanuela Riggi, i costumi Tiziana Morreale, i Contributi scenografici Lorenzo Maria Ciulla e Barbara Arnone, gli Elementi scenotecnici Daniel Mauceri, i Contributi video Toto Venti, il Service audio/ luci Angelo Rizza

Costo biglietto: € 10,00 Posto unico