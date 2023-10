Caltanissetta, a Sabucina festa della Madonna del Rosario con sagra della salsiccia e Giuseppe Castiglia

È iniziata il 5 ottobre si svolgerà fino a domenica 8 ottobre 2023 la Festa della Madonna di Sabucina. Un appuntamento che alternerà preghiere, musica, cibo e risate.

L’evento è organizzato dal Comitato di Sabucina e la Rettoria Santa Maria del Rosario con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e la Diocesi di Caltanissetta.

Il programma liturgico prevede il Rosario Meditato dalle ore 18.30 e la Santa Messa dalle ore 19.00 per oggi, venerdì 6 ottobre e domani, sabato 7 ottobre.

Il Comitato di quartiere, di cui è presidente Salvatore Vullo, ha organizzato per sabato una serata in onore della Madonna del Rosario in Sabucina con Sagra della Salsiccia e, dalle ore 20.30, il divertimento continuerà con la comicità di Giuseppe Castiglia.

La festa liturgica proseguirà domenica 8 ottobre dalle ore 17.00 con la processione accompagnata dal Complesso Bandistico Salvatore Albicocco.

Alle ore 18.30 si svolgerà la Santa Messa e l’Atto di Consacrazione alla Madonna del Rosario.

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 19.30 con i Fuochi d’Artificio e il sorteggio dei premi.

Per l’occasione il parroco Sacerdote Salvatore Lovetere informa che la Rettoria Santa Maria del Rosario in Sabucina, sabato e domenica, sarà aperta di mattina dalle ore 09.30 fino alle ore 11,00.