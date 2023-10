Calabria, Giunta commissaria 7 comuni che non hanno aderito ad Arrical

CATANZARO (ITALPRESS) – La Giunta della Regione Calabria, nella riunione di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha nominato i commissari ad acta in 7 Comuni che non hanno ancora aderito ad Arrical (Autorità rifiuti e risorse idriche).

Si tratta di Orsomarso, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Badolato, Saracena, Maropati, Lungro e Mottafollone.

I commissari avranno il compito di adottare il provvedimento di adesione all’ente di governo d’Ambito.

Approvato, poi, su indicazione dell’assessore alla transizione digitale, alla sicurezza e alla legalità, Filippo Pietropaolo, il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura per l’anno 2023, predisposto annualmente – per come previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 9 del 2018 – dalla commissione del Consiglio regionale contro la ‘ndrangheta.

Il Piano contiene le misure e le azioni per il contrasto alla diffusione di fenomeni di illegalità e alle possibili infiltrazioni nel tessuto economico e produttivo.

Su proposta dell’assessore al lavoro e formazione professionale, Giovanni Calabrese, sono state adottate le linee guida per il Sistema regionale di certificazione e validazione delle competenze.

La Regione Calabria, così per come stabilito dall’art 23 della legge regionale n. 25 del 2023, gestisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze volto al riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e all’attuazione delle politiche regionali per l’apprendimento. Le qualificazioni sono rilasciate dalla Regione, attraverso l’Agenzia regionale per le politiche attive e i servizi per l’impiego della Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabili dalla normativa statale vigente. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.

Infine, in seguito alla cessazione del mandato del direttore generale dell’Arsac, Bruno Maiolo, la Giunta ha deliberato, su indicazione dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, la nomina dell’imprenditrice agricola Fulvia Michela Caligiuri a commissario dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).