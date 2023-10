Approvata in Commissione attività produttive all’Ars la riforma dei Consorzi di bonifica. l’On. Catania (FdI): “Riforma fondamentale”

Approvato in Commissione Attività Produttive dell’ARS il DDL 530 relativo alla riforma dei consorzi di bonifica. Ne ha dato notizia il deputato regionale di FdI Giuseppe Catania. Quest’ultimo, commentando la notizia, ha sottolineato: “La stessa è, dunque, pronta per essere trattato in commissione bilancio e definitivamente approvata in aula, nei prossimi giorni. Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione del testo in commissione di cui sono vicepresidente. Insieme al presidente, ai colleghi e con la guida dell’Assessore all’agricoltura abbiamo lavorato con spirito di abnegazione, approfondendo tutti gli aspetti della riforma che riteniamo essere una riforma fondamentale ed attesa dal mondo agricolo ormai da numerosi anni”.

Questa norma riordina in modo puntuale e necessario i consorzi al fine di migliorare ed efficientare i servizi irrigui. Da undici a quattro consorzi di bonifica in tutta la Sicilia, la presenza degli agricoltori all’interno del consiglio d’amministrazione, accelerazione sulle procedure di liquidazione dei vecchi consorzi diventati ormai non più rispondenti alle vere esigenze del mondo agricolo ed un ufficio di coordinamento inter consortile per favorire la programmazione di progettualità ed interventi: sono queste le principali novità contenute nel disegno di legge approvato nelle scorse ore in commissione.

“Da oggi – ha spiegato – gli agricoltori potranno beneficiare di tutti quei servizi che spesso, negli scorsi anni, erano stati carenti, penalizzando lo svolgimento delle loro attività produttive. Adesso ci occuperemo anche della tutela dei dipendenti e del tema delle giornate lavorative considerato che questo personale svolge un ruolo importante a tutela del mondo agricolo siciliano. Si tratta di un importante passo avanti”.