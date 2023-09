Caltanissetta, giovedì 5 un convegno Rotary per sensibilizzare su “La salute nella donna”

Si svolgerà giovedì 5 ottobre dalle ore 17,00 un convegno sul “La salute nella donna. Prevenzione e benessere: come superare le barriere”.

L’evento si svolgerà al Teatro Rosso di San Secondo ed è stato organizzato dai Rotary Club di Caltanissetta, San Cataldo, Valle del Salso, Canicattì e Niscemi.

Il motto scelto dal Presidente del Rotary International, per questo anno sociale, è “Creiamo speranza nel mondo” e, in linea con questo invito, i club service hanno voluto incoraggiare le donne a prendersi maggiore cura di sé stesse. Un progetto che deve coinvolgere tante istituzioni e associazioni che devono operare in sinergia per poter supportare il territorio. All’incontro hanno collaborato – a vario titolo – i club nisseni Inner Wheel, Rotaract, Interact, Lions, Garden e le Associazioni Progetto Luna e Allattamore.

Il pomeriggio di lavori inizierà alle ore 17 con il saluto di Giuseppe Sagone, Presidente del Rotary Club Caltanissetta. Moderati da Valerio Cimino e Renata Accardi seguiranno gli interventi di Giuseppe Giannone, Deborah Gervasi, Claudio Costantino e Giuseppe Ettore.

Alle 18.15 una tavola rotonda moderata da Baldassare Saetta e Franco Aleo, inizierà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Daniela Anzelmo, Salvatore Camilleri, Ersilia Sciandra, Anna Giannone, Gaetano la Rosa e Ivana Guarneri.

Alle ore 19.00 si svilupperà una discussione che si concluderà alle 20.00 quando verranno chiusi i lavori.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare al convegno “La salute nella donna. Prevenzione e benessere: come superare le barriere” che inizierà alle ore 17 di giovedì 5 ottobre al Teatro Rosso di San Secondo – Sala Rossa – via G. Matteotti, 10 a Caltanissetta.