Caltanissetta, evasione tributi per oltre 10 milioni. La Mensa: “Un danno per tutti i cittadini”

Ammonta a oltre dieci milioni di euro il credito che vanta il Comune di Caltanissetta per i tributi evasi dal 2015 al 2017. Fino al 2022 è stata Equitalia a occuparsi della riscossione coattiva di questo credito, con risultati decisamente poco lusinghieri. Ora il gravoso compito di riscuotere queste somme è passato direttamente in mano all’Amministrazione comunale. Un compito che l’Ufficio Tributi sottolinea di “portare avanti con responsabilità, grazie anche al supporto di specialisti del settore, per il bene di tutta la comunità nissena”.

“I nostri concittadini – prosegue l’assessore con delega ai Tributi, Giuseppe La Mensa – hanno tutto il diritto di avere servizi completi ed efficienti. Servizi che il Comune di Caltanissetta fornisce tendendo a combinare al meglio le risorse umane e finanziarie a propria disposizione. E se queste risorse vengono a mancare, ovviamente, a risentirne è la qualità e la quantità dei servizi offerti all’intera comunità. Purtroppo, di anno in anno, queste risorse diminuiscono sempre di più: trasferimenti da Regione e Stato sempre più esigui e dipendenti in continuo calo per via dei pensionamenti. Problema quest’ultimo che in parte colmeremo entro fine anno grazie ai concorsi ormai conclusi. Se a queste somme aggiungiamo un consistente mancato introito dei tributi locali il dado è tratto”.

Il credito di dieci milioni di euro vantato dal Comune di Caltanissetta, in sintesi, è così ripartito: circa un terzo è dovuto da meno di 150 soggetti che hanno un debito di più di 10mila euro ciascuno; circa un terzo da 1500 soggetti che hanno un debito tra i mille e i 10mila euro ciascuno; circa un terzo da 7500 soggetti con un debito fino a mille euro ciascuno.

“Stiamo facendo sforzi sovrumani per cercare di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai nostri concittadini – continua l’assessore La Mensa – e per quello che riguarda la l’Ufficio Tributi, il funzionamento non è ancora il migliore possibile, ma sono stati fatti passi avanti molto rilevanti rispetto a problemi storici che mai nessuno prima di noi è riuscito a risolvere, se mai si è provato. Stiamo lavorando sulla decongestione del tradizionale canale di accesso per i contribuenti alle informazioni sulle proprie posizioni contributive e sui relativi pagamenti. Grazie anche alle convenzioni che questa Amministrazione ha sottoscritto con soggetti esterni (CAF e, a breve, professionisti di settore) a sostegno dell’Ufficio e dei contribuenti e al supporto telefonico e attraverso portali online (uno per la riscossione di IMU e TARI di questi ultimi due anni, l’altro per la riscossione coattiva di debiti pregressi avviata in queste settimane).”

L’attività di riscossione coattiva del Comune è iniziata da circa un mese e si sta svolgendo protendono principalmente a non fare eccessive pressioni sui contribuenti che sono debitori di importi esigui, al fine di trovare accordi bonari.

Ad oggi l’Ufficio Tributi ha inviato per posta dei solleciti di pagamento, tramite semplici lettere non raccomandate, ai soggetti debitori di importi fino a diecimila euro, lasciando loro la possibilità di decidere se saldare l’intero importo in un’unica soluzione oppure rateizzarlo.

I soggetti debitori, che hanno ricevuto o che riceveranno gli avvisi di pagamento, potranno richiedere informazioni telefonicamente, tramite il n. 081/19728172, o attraverso il portale dedicato, raggiungibile all’indirizzo: https://www.sportellosmart.it/coattivo/caltanissetta.

Il credito complessivo che Equitalia non è riuscito a riscuotere, dovuto ai tributi non pagati dal 2015 al 2017, sommando TARI, IMU e TASI, è di 10.467.043,71 €.

Con l’azione intrapresa fino ad ora dal Comune sono già stati introitati circa 538.600,00 euro (144.600,00 € già saldati e 394.000,00 € rateizzati). Somme che l’Amministrazione intende assolutamente incrementare e che serviranno per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti a vantaggio di tutta la comunità.