SAN CATALDO. Dopo il successo dello scorso anno, torna la rassegna estiva di comicità “Cabaret IN Locanda”. Il primo appuntamento è in programma per il 20 Luglio alla Locanda del Buon Samaritano in via Monsignor Cammarata 19 a San Cataldo.

Ospite d’eccezione della serata sarà Ernesto Maria Ponte con il suo irresistibile cabaret. Per tutte le info e le prenotazioni è possibile chiamare al 351-6671428