San Cataldo. Presentata mozione dal gruppo consiliare PD per impegnare sindaco e Giunta a ridurre il CUP per suolo pubblico e passo carrabile

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una mozione per impegnare Sindaco e Giunta a ridurre fin da subito il Canone Unico Patrimoniale (CUP), sia con riferimento al suolo pubblico che al passo carrabile.

“In questi giorni le attività commerciali, visto l’avviarsi del periodo estivo, stanno richiedendo agli uffici comunali la quantificazione del Canone Unico Patrimoniale per occupare il suolo pubblico con tavolini o dehors. Lo scorso anno, quando eravamo ancora all’interno della maggioranza abbiamo comunicato ufficialmente alla città e agli esercenti che a causa del dissesto finanziario eravamo costretti a mantenere le tariffe al massimo, ma ci eravamo impegnati già allora a ridurle a partire dal 2023.

Purtroppo anche quest’anno l’amara sorpresa: la Giunta non ha deliberato le nuove tariffe e quindi le attività sono costrette a pagare quanto lo scorso anno, con importi insostenibili.

In sede di approvazione del bilancio abbiamo provato a ridurre le entrate previste per il CUP individuando anche le risorse dove recuperarle in bilancio. Si tratta di circa 13.000,00 euro che, secondo quanto detto in quell’occasione dal responsabile finanziario potevano essere spostate ma doveva essere la Giunta a farlo con apposita delibera di Giunta. Fino ad allora il Consiglio non avrebbe potuto nulla.

Peraltro in un’altra seduta consiliare, quella del 23 maggio 2023, sono state approvate all’unanimità due mozioni mirate alla riduzione del CUP in ordine al suolo pubblico per lavori edili in centro storico e al passo carrabile, presentate da altri gruppi consiliari.

La volontà del Consiglio è chiara e adesso non ci sono più scuse: abbiamo individuato le somme in bilancio da poter utilizzare per venire incontro sia ai commercianti sia alle famiglie che hanno visto un aumento esorbitante delle tariffe per il passo carrabile. Il Sindaco e la Giunta intervengano immediatamente.”