San Cataldo. Predisposta segnaletica stradale per la Casa di Cura Regina Pacis

SAN CATALDO. È stata predisposta la segnaletica stradale per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini e per migliorare l’orientamento verso la Casa di Cura di San Cataldo. A renderlo noto è stata la stessa Casa di Cura. Tra poche settimane saranno installati i cartelli che hanno l’obiettivo di guidare con chiarezza gli utenti.

«Nonostante il grande lavoro per i numerosi progetti aperti e per la continua implementazione della nostra Struttura – commenta il direttore generale Franco Virzì – abbiamo voluto dare vita a questa novità, un segnale per facilitare i cittadini che accedono alla Clinica da ormai tutta la Sicilia».