SAN CATALDO. Sabato 15 luglio, vigilia della festa in onore della Madonna del Carmelo, alle ore 20.00 Santa Messa festiva e alle ore 20.45 fiaccolata eucaristica per le strade del quartiere Sant’Antonio.

La fiaccolata attraverserà le seguenti vie: Piazza Sant’Antonio, breve tratto della Via Palermo, Via Gioberti, Via Venezia, Via Genova e conclusione in Piazza Mercato (Santa Germana).