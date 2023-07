San Cataldo. Omaggio floreale dell’amministrazione comunale in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, in occasione della data del 19 luglio, al fine di commemorare la strage di via D’Amelio, ha reso omaggio floreale in piazza Falcone Borsellino a coloro che il 19 luglio del 1992 perirono nella strage di via D’Amelio: il giudice Paolo Borsellino insieme gli agenti della scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Emanuela Loi.

In segno di rispetto e gratitudine, l’Amministrazione Comunale di San Cataldo ha reso omaggio floreale a queste grandi figure nella piazza Falcone e Borsellino. “È importante non dimenticare il loro coraggio e il loro impegno nella lotta contro la criminalità organizzata – ha ricordato il sindaco Comparato – continuiamo a combattere insieme per un futuro libero dalla mafia, in cui la legalità e la giustizia prevalgano.

Uniamo le nostre voci per dire NO alla mafia e per preservare i valori di legalità, giustizia e solidarietà. Che il sacrificio di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina sia sempre un monito e un impegno a costruire una società più giusta e sicura per tutti”.