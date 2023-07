San Cataldo. Medaglie e riconoscimenti per gli Amici del Cavallo 2 al campionato nazionale Eda

SAN CATALDO. Nella bellissima cornice del Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere (CE), sabato 8 e domenica 9 si è svolta la finale del campionato nazionale EDA (Equitazione Diversamente Abili) National Inclusion Games Special Horse”. Gli atleti special dell’ASD Amici del Cavallo 2 di San Cataldo si sono distinti su tutte le discipline, portando a casa medaglie e riconoscimenti.

SEF Italia Campania ha portato al termine questa bellissima iniziativa, grazie a Pietro Esposito e la collaborazione di Agnese Rinaldi direttrice del Centro Ippico di Santa Maria Capua Vetere; non sono mancati i volontari che insieme a tutti sono stati gruppo e famiglia allo stesso tempo. Gli atleti special hanno potuto visitare il Centro Ippico e la funzione fondamentale di preservazione delle razze equine; hanno visitato il museo storico delle carrozze ed entrato in contatti con tutti i cavalli della struttura.

Le competizioni si sono svolte sabato e domenica e per i nostri allievi di San Cataldo sono stati tanti i traguardi raggiunti. Nella giornata di Sabato Simone Sardo si è aggiudicato il primo posto nella categoria di Dressage E100; Nelle Gimkane al passo seconde exquo per Miriana Dolcemascolo e Alba Amico. Nelle Gimkane English accompagnati quinto posto per Luca Strazzeri. Nella Gimkana al trotto settimo posto per Simone Sardo.

Nella giornata di domenica é stata disputata la gara a squadre “Ti presento”. L’attività ha previsto un lavoro di gruppo nella pulizia e sellaggio del cavallo, seguiti poi dalla presentazione del cavallo da parte di uno dei cavalieri. La squadra era cosi formata: Simone Sardo, Miriana Dolcemascolo, Alba Amico, Sebastiano Scollo, Laura Battello. Sono loro i vincitori del “Ti presento”. Tutti loro arrivati primi, nelle giornate di sabato e domenica, avranno diritto ad accedere alla premiazione nazionale in occasione della Festa dei Campioni, presso lo stadio Olimpico di Roma, il prossimo 14 ottobre, da parte del presidente nazionale del CONI Malagò. Laura Battello e Sebastiano Scollo che hanno seguito, incoraggiato e accompagnato tutti gli atleti special sono felici, e immensamente orgogliosi dei risultati ottenuti.

“Questo è soltanto il punto di partenza” – commenta Laura Battello istruttrice EDA – “Già da domani saremo a lavoro per i prossimi obiettivi, che saranno sempre per tutti e alla portata di tutti”. A questa accorata gioia si unisce anche Aldo Tirrito, presidente dell’ASD Amici del Cavallo 2 che ancora una volta ha voluto fortemente che questi ragazzi andassero aldilà delle loro possibilità, sempre verso il meglio.