San Cataldo. Intra Fest: il sito geominerario di Gabara il 29 luglio diventa “Questione di Cuore”: ecco il programma

SAN CATALDO. Sarà il sito geominerario di Gabara il protagonista del terzo appuntamento di Intra Fest a San Cataldo. “Gabara “Questione di Cuore” con Angelo La Rosa si svolgerà nella giornata di venerdì 28 luglio nel polmone verde dell’Area Protetta Boschiva Gabara.

Il Geologo La Rosa ripercorrerà una storia emozionante e contaminata dalla bellezza di un luogo che di giorno in giorno viene riscoperto e curato dal profondo lavoro che l’ente forestale sta conducendo con La Rosa.

Appuntamento fissato per le ore 9, il percorso prevede i seguenti momenti:

– Ore 9:00 accoglienza visitatori nell’area di parcheggio dentro il bosco di GABARA;

– Breve storia dell’impianto delle zolfare ottocentesche, storia dello zolfo e del bosco artificiale;

– Vita in zolfara attraverso pannelli tematici;

– Visita ai forni Gill;

– Visita nella discenderia della zolfara Giunta;

– Momenti teatrali

Importante prenotare la propria e personale partecipazione inviando un messaggio tramite i canali social (Facebook e Istagram), la prenotazione permetterà di curare la logistica ed è una gradita collaborazione, mentre chi non riuscirà a confermare la partecipazione non sarà escluso in alcun modo e potrà comunque partecipare alle attività. Le visite guidate sono totalmente gratuite, organizzate e promosse dall’Assessorato Comunale alla Cultura retto da Marianna Guttilla.