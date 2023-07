San Cataldo. Il parco geo minerario di Gabara è il 75° membro della ReMi (Rete Nazionale Parchi e Musei Minerari Italiani)

SAN CATALDO. Il parco geominerario di Gabara è il 75° membro della ReMi: Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani. A darne notizia è stato un infaticabile Angelo La Rosa che ha accolto con grande gioia e soddisfazione la notizia che Gabara è stato inserito nella Rete Nazionale dei Parchi e musei minerari ReMi dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca e Ambiente).

Di certo, un traguardo storico non solo per il sito di Gabara, ma anche per tutto il territorio nisseno in quanto Gabara è diventato un’icona, un parco minerario tra geologia, archeologia mineraria, storia antropologica, letteratura, arte e teatro.