San Cataldo. Grande commozione e cordoglio per la scomparsa del prof. Lirio Scarciotta

Ha destato profonda commozione tanto a San Cataldo, dove viveva, che a Caltanissetta, dove insegnava, la scomparsa a 66 anni del prof. Lirio Scarciotta. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto e anche un dolore diffuso tra quanti lo hanno apprezzato quando era in vita.

Lirio Scarciotta ha insegnato alla scuola Vittorio Veneto dove era benvoluto non solo dagli alunni, ma anche dai suoi colleghi docenti che, in queste ore, si sono stretti attorno alla moglie Anita Cirneco e ai suoi due figli Francesco e Serena per rappresentargli tutta la loro vicinanza.

Lirio Scarciotta purtroppo non ce l’ha fatta a superare una malattia che, purtroppo, lo ha portato alla morte. Molto conosciuto, assieme alla sua famiglia, a San Cataldo dove svolgeva anche libera professione come architetto, è stato un esempio ed un modello per la comunità sancataldese, ma anche nella stessa comunità scolastica nella quale ha operato in questi anni.

In attesa dei funerali, intanto, sui social si moltiplicano i messaggi di stima e cordoglio alla sua persona e alla sua famiglia duramente provata per la scomparsa di un uomo che ha saputo lasciare una traccia e un segno importanti in quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato.