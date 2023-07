San Cataldo. Gran visibilità nazionale per l’artista Michele Celeste nell’Expo Universale 2023 a Roma Eur

SAN CATALDO. Si è conclusa la kermesse di spettacoli nel Lazio dell’attore sancataldese Michele Celeste, che tra le altre lo ha visto esibire come ospite nell’EXPO UNIVERSALE 2023 tenuto a Roma Eur.

Michele Celeste

La prestigiosa manifestazione organizzata da Liberato Mirenna, presidente della World Intercultural Organization, ha come obiettivo il raggiungimento di una coesione interculturale, che porti ad una più vasta conoscenza delle culture di tutto il mondo ed intende creare ponti e gemellaggi con altri paesi senza distinzioni politiche e religiose. Michele Celeste, nelle tre giornate, è intervenuto con il personaggio Mr. Karciofen: il fantasista magico, che ha avuto visibilità nazionale anche in trasmissioni di successo quali, per citarne alcune, Cultura Moderna e la fiction I Cesaroni 3.

Mr Karciofen, unico artista italiano a esibirsi nel Palco Internazionale assieme ad altre diciotto formazioni artistiche provenienti da tutto il mondo: dal lontano oriente (Cina, Giappone) all’India, Tunisia, Marocco, Colombia, dall’Africa alla Romania, ecc. L’artista ha fatto parte del cast scritturato da Marcia Sedoc, responsabile del settore Latino America e madrina del Suriname, suo paese d’origine.

Attrice, show girl, cantante conosciuta dal vasto pubblico per le sue diverse apparizioni televisive in film e programmi di successo, è stata una delle ragazze Cacao Meravigliao nel famoso programma Indietro Tutta con Renzo Arbore, Marcia Sedoc fa parte della Compagnia OfficinaTeatro diretta dallo stesso Michele Celeste: una formazione dall’ampio respiro interculturale con sede nel Teatro d’essai La Condotta di San Cataldo (CL), che vede protagonisti attori professionisti provenienti dall’Africa, dal Pakistan e dall’America Latina oltre che dall’Italia.

Tra i vari impegni di Michele Celeste in questa stagione, la partecipazione nel film Un destino migliore con la regia di Gaetano Di Lorenzo, prodotto dalla Movie Factory di Roma e l’uscita di un suo nuovo libro sul performer Jack La Cayenne, che è stato uno dei suoi maestri.