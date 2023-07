San Cataldo. Gran successo con la musica live della Vasco Biker Band; il 4 agosto appuntamento con “I Farabutti”

SAN CATALDO. Ancora un successo per il secondo appuntamento musicale in Piazza San Giuseppe. Anche stavolta un bagno di folla s’è registrato nel salotto sancataldese. Qui s’è cantato e ballato sulle note del mitico Vasco. Dunque, dopo il consenso riscosso con il concerto dei Celendrati, in piazza San Giuseppe la grande musica live ha vissuto un secondo momento esaltante con i Vasco Bikers Band.

Un evento reso possibile grazie alla sinergia tra attività produttive, l’arciprete don Alessandro Giambra, il Sindaco Comparato, l’Assessore Guttilla, i vigili urbani e il personale comunale. Ora il prossimo appuntamento è per il 4 agosto alle ore 21 con “I Farabutti”, nota band che è composta alla batteria da Andrea Savattieri, al Basso da Francesco Paolo Gioé, alla Chitarra da Giuseppe Collerone e con Voce di Antioco Satta.