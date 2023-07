SAN CATALDO. Sabato prossimo, 15 luglio, vigilia della festa in onore della Madonna del Carmelo, alle ore 20 dopo la Santa Messa festiva, alle ore 20.45 si svolgerà una fiaccolata eucaristica per le strade del quartiere Sant’Antonio.

La fiaccolata attraverserà le vie Piazza Sant’Antonio, breve tratto della Via Palermo, Via Gioberti, Via Venezia, Via Genova e conclusione in Piazza Mercato (Santa Germana)