SAN CATALDO. In vista della prossima festa in onore della Madonna del Carmelo è possibile ricevere l’Abitino, il piccolo Scapolare, segno di consacrazione alla Madonna. Per averlo è possibile rivolgersi all’Arciprete-Rettore, oppure presso la Chiesa Sant’Antonio Abate al Carmelo.

Ciò potrà avvenire entro il prossimo 8 luglio. In questo caso, iscrivendosi è possibile ricevere l’Abitino, lo Scapolare carmelitano ed entrare a far parte del pio Sodalizio della Madonna del Carmelo.