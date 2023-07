San Cataldo. Confcommercio chiede all’amministrazione comunale di creare un dialogo costruttivo con le attività produttive

SAN CATALDO. “L’amministrazione comunale di San Cataldo – dichiara il Presidente della Delegazione Confcommercio di Caltanissetta Michele Lorina – continua ad agire in solitudine, senza riuscire a creare un dialogo costruttivo e costante con le attività produttive che la Città di San Cataldo esprime nei vari settori e con le associazioni di categoria”.

Una presa di posizione netta, quella del presidente di Confcommercio: “Dopo vari incontri con il Sindaco e con alcuni Assessori, Confcommercio di Caltanissetta, insieme ai referenti Confcommercio di San Cataldo Riccardo Riggi, Commisario comunale Confcommercio San Cataldo e Giovanni Imera, componente della Fipe interprovinciale, si è posta sempre in modo costruttivo e propositivo, ma ad oggi e non è mai stata coinvolta, come più volte aveva promesso il sindaco, in un tavolo di concertazione e programmazione per lo sviluppo della città. Chiediamo all’amministrazione di invertire la tendenza alla chiusura e aprirsi al dialogo e al confronto!”

L’unico nostro obiettivo – ha concluso il presidente Lorina – è rendere il nostro territorio più competitivo e creare le condizioni di sviluppo. Pertanto, auspichiamo che si cambi rotta e si imbocchi la direzione del dialogo costruttivo”.