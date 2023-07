San Cataldo. Alla Casa di Cura “Regina Pacis” una targa dedicata al dott. Salvatore Culmone

SAN CATALDO. Una Targa con dedica al compianto dott. Salvatore Culmone. E’ quella che la Casa di Cura Regina Pacis ha deciso di dedicare ad un medico che era anche un punto di riferimento all’interno della struttura, ma anche un amico di tutti.

Una scomparsa, la sua, che ha lasciato un vuoto profondo e per la quale è stato deciso di dedicargli una targa commemorativa. In particolare è stato reso noto che il prossimo 3 agosto alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa per il dr. Salvatore Culmone nella Casa di Cura “Regina Pacis”. Dopo di che, subito dopo la celebrazione, sarà affissa la targa con la dedica al compianto Collega nella sala di Ecografia.