Caltanissetta. Venti studenti del Liceo Scientifico “Volta” al progetto “Academy of distinction” che valorizza le eccellenze studentesche

CALTANISSETTA. Sono ben venti gli studenti delle classi quarte dell’istituto “A. Volta”, che hanno preso parte al progetto scientifico proposto da Academy of Distinction, il prestigioso ente che si propone di scoprire e valorizzare le eccellenze studentesche.

L’attività, iniziata presso il “Volta” già a partire dal mese di dicembre e coordinata dalla prof.ssa di Matematica e Fisica Maria Petitto, ha coinvolto un team di docenti, ognuno dei quali ha curato un ambito specifico: le prof.sse Debora Mangiavillano e Enza Nicosia hanno curato rispettivamente le attività di Astrofisica e quelle di Chimica farmaceutica; il prof. Achille Mammana quelle di Matematica, il prof. Giuseppe Galesi quelle di Robotica e Intelligenza Artificiale e infine la prof.ssa Petitto quelle di Fisica.

Il percorso ha innanzitutto previsto la selezione degli studenti più meritevoli nelle discipline scientifiche, che hanno poi frequentato un intenso percorso sia di preparazione nella materia di interesse, i cui docenti formatori sono stati docenti universitari, esperti di chiara fama, delle Università di Palermo e di Pavia, sia di Team Spirit, coordinato dal Lab Talento del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Pavia, sia di conversazione in lingua inglese, animato da docenti della North West Academy to English. Academy vanta infatti un comitato scientifico di altissimo profilo, di cui fa parte anche la prof.ssa Maria Petitto e si è poi sviluppata come l’hub di riferimento per tutte le componenti scolastiche.

I Dirigenti scolastici e i Docenti hanno a loro disposizione momenti di formazione ed informazione sulle tematiche della formazione personalizzata, dell’individualizzazione dei talenti di tutti e di ciascuno, nonché́ della valorizzazione della plusdotazione. Le scuole secondarie di secondo grado trovano alti momenti formativi declinati in un dialogo aperto tra il mondo universitario e quello scolastico secondario, dedicati agli studenti che evidenziano specifici interessi negli ambiti disciplinari.

Tappa finale comune di tutti i percorsi la partecipazione ai “Talent Days” che, per l’Astrofisica e la Fisica, si sono svolti presso il dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo dal 13 al 16 giugno, mentre per la Robotica, la Matematica e la Chimica farmaceutica si svolgeranno presso l’Università di Pavia dal 10 al 14 luglio.

I “Talent Days” sono dedicati ai migliori studenti, giovani talenti provenienti da scuole di tutta Italia. L’iniziativa, organizzata da Academy of Distinction in sinergia con entrambi gli atenei, nella tre giorni palermitana ha offerto un’opportunità straordinaria per gli studenti selezionati, permettendo loro di partecipare a una serie di attività, workshop e conferenze tenute da docenti universitari e ricercatori di fama internazionale. L’evento ha mirato a promuovere l’interesse per le discipline scientifiche tra i giovani, fornendo loro un’esperienza immersiva e coinvolgente in laboratori di cosmologia, astrofisica delle alte energie e di meccanica quantistica, allo scopo di stimolare la curiosità e lo sviluppo delle menti brillanti che rappresentano il futuro della scienza.

Un’iniziativa formativa d’eccellenza, finalizzata alla promozione della ricerca scientifica e dell’istruzione di qualità, che si è proposta come un trampolino di lancio per i futuri successi accademici e professionali dei giovani talenti della Fisica ed Astrofisica, contribuendo a formare una nuova generazione di scienziati di talento, consolidando anche la passione e l’interesse per le discipline scientifiche.

Questi i nomi degli studenti coinvolti: per l’Astrofisica Migliore Elena e

Saporito Claudia (4a F); Mauro Benedetta e Di Martino Paolo (4a I); Dibilio Sara (4a B). Per la Fisica Calì Carlotta (4a F), Guagenti Francesco (4a I), Cammarata Ernesto (4a D), La Malfa Roberta (4a E). Per la Matematica Sollami Rodolfo e Fiore Giulia (4a F). Per Robotica e Intelligenza Artificiale Pagliarello Averna Giuseppe e Vassallo Nicola (4a I); Ottaviano Amedeo e Russotto Paolo (4a F). Per la Chimica Farmaceutica Lauricella Roberta e Garito Riccardo (4a F); Gulino Giorgia (4a I); Curatolo Giulia (4a D); Stassi Manuela (4a B).