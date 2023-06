San Cataldo. Viabilità, il sindaco Comparato: asfaltata la via Gabara

SAN CATALDO. Sono in corso i lavori per la manutenzione della via Gabara. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino sancataldese, d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Salvo, ha sottolineato che si sta lavorando su Via Gabara e su altre strade.

“Abbiamo asfaltato e messo in sicurezza la strada. Tanti gli interventi da fare e continuiamo a lavorare! Ora, la via Gabara è pronta per accogliere tutti coloro che la percorrono ogni giorno, offrendo una strada sempre più sicura. Ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza e la comprensione durante i lavori di manutenzione. Continueremo a lavorare duramente – ha concluso il sindaco – per mantenere le nostre strade in condizioni ottimali, garantendo la sicurezza e il comfort per tutta la comunità”.