San Cataldo. Trionfo per l’Azienda vitivinicola Lombardo a Bruxelles con il suo “Kalyroon Nero d’Avola” DOC

Trionfa alla 30 ^ Edizione del Concorso Mondiale di Bruxelles l’Azienda Vitivinicola Lombardo di San Cataldo, conclusasi pochi giorni fa a Parenzo, in Croazia dal 12 al 14 maggio 2023.

Il concorso enologico più prestigioso al mondo ha riunito “320 esperti di 45 nazioni” dell’intero settore vinicolo internazionale per degustare 7.500 vini provenienti da 50 paesi del mondo intero. Tra i vincitori figurano vini provenienti dai cinque continenti tra cui emergono, oltre ai paesi produttori storici, anche paesi più sorprendenti come l’India, il Kazakistan e l’Albania. L’indipendenza, il rigore e il processo di degustazione che contraddistinguono il concorso garantiscono ai consumatori l’acquisto in tutta sicurezza dei vini premiati.

La Sicilia si distingue con le sue 18 Medaglie D’Oro e 31 Argento. Il vino premiato con Medaglia D’oro dell’Azienda Lombardo e’ il “Kalyroon Nero d’Avola” DOC. Sicilia annata 2019.Il 20 giugno a Roma si e’ svolta la cerimonia di premiazione presso Palazzo Valentini con il patrocinio di Città Metropolitana Comune di Roma.

In questa occasione è stata ritirata la Medaglia D’Oro. Vinificato in purezza è l’espressione varietale più fedele al vitigno a bacca nera principe della moderna enologia dell’isola. Con la denominazione Sicilia DOC si garantisce qualità e un profondo rispetto per le antiche tradizioni di vinificazione dell’isola. Grande soddisfazione da parte della Famiglia Lombardo.