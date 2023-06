San Cataldo. L’augurio della comunità peri 38 anni di sacerdozio dell’arciprete don Alessandro Giambra

SAN CATALDO. La comunità cattolica sancataldese oggi è in festa poiché, in occasione della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, compie 38 anni di sacerdozio l’Arciprete don Alessandro Giambra.

L’arciprete, che ha sempre profuso il massimo impegno pastorale al servizio delle parrocchie in cui ha operato finora, sta ricevendo in queste ore gli auguri da parte di tantissimi parrocchiani ma anche semplici persone che lo conoscono e ne apprezzano il quotidiano impegno al servizio del prossimo in generale e dei più deboli in particolare.

Un augurio anche da parte del Consiglio pastorale della Chiesa Madre che, con le parole di Papa Francesco, ha augurato a don Alessandro “di vivere il suo ministero in mezzo a noi in santità di vita, avendo a cuore i poveri e i bisognosi e vivendo pienamente la gioia del Vangelo”.