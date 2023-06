San Cataldo. Il 30 giugno il Parco di Gabara entra nella Rete Nazionale dei Parchi e musei minerari ReMi dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca e Ambiente)

SAN CATALDO. Il 30 Giugno 2023 il Parco Minerario di Gabara (San Cataldo) sarà presentato alla XVI Riunione di rete, che si terrà al Parco delle Colline Metallifere di Gavorrano, Grosseto, quale new entry nella Rete Nazionale dei Parchi e musei minerari ReMi dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca e Ambiente).

Lo ha annunciato Angelo La Rosa, il geologo sancataldese ed ex assessore comunale oltre che docente di matematica, che in questi anni, con la sua infaticabile attività, ha contribuito fortemente alla crescita anche in termini di immagini e promozione, del sito geominerario sancataldese.

Dunque, da insignificanti buchi il sito di Gabara è diventato un parco minerario, tra geologia, archeologia mineraria, storia antropologica, letteratura, arte, teatro. Un percorso pieno di insidie e difficoltà che, tuttavia, è stato fatto con entusiasmo, passione e competenza.

Angelo La Rosa, per tutto questo, ha ringraziato: il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di CL, Servizio 10, diretto dall’arch. Antonio Valenti, quale forza motrice; il distretto minerario di CL, serv.5, allora diretto dall’ing. Michele Brescia, per le competenze in sottosuolo; i tanti sostenitori (BCC Toniolo, imprenditori, artigiani, commercianti, artisti, singoli cittadini), per la magica filantropia strategica.