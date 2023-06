San Cataldo. Gran successo per l’Ecclesia Mater con l’evento “La Musica nel Cuore”

SAN CATALDO. “La Musica nel cuore”. Questo il titolo della performance finale delle attività musicali dell’Associazione Ecclesia Mater. Primi ad esibirsi il coro di voci bianche, “Piccole voci Ecclesia Mater”, a seguire il gruppo delle giovani violiniste, alcune composizioni eseguite al pianoforte e infine i piccoli chitarristi. Il repertorio è stato molto piacevole e ha coinvolto la sala gremita di spettatori.

Gli organizzatori dell’evento hanno inteso ringraziare l’arciprete padre Alessandro Giambra per la disponibilità dei locali, ma anche i maestri Battaglia Monica, Rossella Angileri, Salvatore Di Marco e Carola Giambra per il lavoro svolto, ai genitori e soprattutto i bambini che sono riusciti a trasmettere emozioni uniche e indimenticabili. Prossimo e ultimo appuntamento il 9 Giugno alle 20 in Chiesa Madre per il concerto finale.