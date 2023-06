San Cataldo. Gran successo per la raccolta di tappi da parte degli alunni del 2° Circolo della scuola d’infanzia “Balsamo”

SAN CATALDO. I bambini della Scuola dell’Infanzia Paolo Balsamo del 2° Circolo anche quest’anno hanno raccolto i tappi di plastica per aiutare le famiglie bisognose. Lo ha reso noto il presidente dell’associazione Un Gesto per un Sorriso” Michele Falzone.

Quest’ultimo, impegnato nel volontariato a 360 gradi, ha sottolineato come il loro contributo è un esempio di solidarietà e responsabilità sociale. L’uso dei proventi ricavati dalla vendita dei tappi, servirà infatti per acquistare beni di prima necessità per le famiglie bisognose. “Complimenti ai bambini e alle maestre per questa lodevole azione!”, ha concluso Michele Falzone.