Rosanna Moncada (Cgil): “E’ ora di fare chiarezza sulla vicenda del CPR di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato della Cgil Caltanissetta tramite Rosanna Moncada in merito alla vicenda del CPR di Caltanissetta.

“Quanto emerso nei giorni scorsi nel corso di un servizio televisivo all’interno del CPR di Pian Del Lago ci ha consegnato una delle più brutte realtà concepite dalla politica.

In una società che continua a definirsi civile e democratica la condizione fisica e mentale dei migranti ospiti del CPR cosi come appare dalle riprese televisive per noi è semplicemente disumana e non può essere tollerata. La questione purtroppo è tristemente nota e denunciata da tempo, ma nonostante i controlli, gli incontri e le rassicurazioni ancora persistono trattamenti lesivi dei diritti inviolabili di cui ogni individuo è portatore.

Siamo fermamente contrari a queste forme che non possiamo di certo definire di accoglienza e da sempre riteniamo che i CPR siano un abominio giuridico e umano, teatro di sofferenza e di violazione dei diritti umani e dei diritti inviolabili della nostra Costituzione, quali il diritto alla difesa, il diritto alla salute, il diritto ad avere una vita dignitosa e il diritto alla libertà di comunicazione con l’esterno.

Di certo coinvolgeremo e faremo rete con le realtà della società civile nissena sollecitando un incontro in Prefettura affinché ci si adoperi nell’immediato a garantire dignità e diritti alle persone trattenute nel CPR”.

CGIL Rosanna Moncada