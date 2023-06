Italia, 39 castelli in vendita: l’originale idea per una nuova casa

Castelli medievali, borghi fortificati, monasteri e grandi strutture storiche… in vendita.

Dove? su Idealista, portale immobiliare che dice che è possibile, se si hanno i soldi, veder avverare il sogno di “chi desideri diventare re o regina o per chi desidera aprire un’attività ricettiva originale”.

Ecco così una selezione di 39 proprietà esclusivissime, con prezzi di richiesta a partire dai 2,1 milioni di euro. La maggior parte dei castelli in vendita è in Toscana: 10 su 39 annunci disponibili sul portale. Seguono Piemonte con otto e Umbria con sette, l’Emilia-Romagna con cinque, Lombardia e Sicilia con due ed infine Abruzzo, Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige con un castello ciascuno.

Il castello più caro, in vendita su idealista, si trova a Perugia, al prezzo di 16 milioni di euro. Risalente all’anno 1.700, con ovvie rivisitazioni successive, consta di circa 4.000 metri quadri coperti, suddivisi in parte padronale, appartamenti, camere e grandi sale affrescate. Sono presenti, lo descrive Idealista, anche una cappella privata nella quale anticamente si officiavano i riti religiosi e altri tre casali, attualmente da ristrutturare, per ulteriori 1.000 metri quadri di superficie.

Sempre in Umbria, a Todi, ecco il castello con il prezzo di richiesta meno elevato (2.100.000 euro) del ranking: due torri con garage, piscina, terreno e un’ulteriore unità di pertinenza. Le torri, di origine medievale, di notevole interesse storico-culturale, sono state recentemente restaurate. La proprietà dispone di nove camere da letto e 11 bagni.