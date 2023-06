Elezioni a Caltanissetta 2024, Fratelli d’Italia: “Giusta sintesi per Palazzo del Carmine, occorre squadra di governo preparata e affidabile”

È dello scorso 19 giugno 2023 la pubblicazione dell’ultimo sondaggio politico targato adnKronos, da cui si evince come il partito di Giorgia Meloni cresca sempre di più fino ad attestarsi ad un 28,9%, confermandosi il primo partito d’Italia.

La politica vincente di Fratelli d’Italia è stata e sarà sempre quella di operare in sinergia con gli alleati di governo, nella convinzione che solo insieme si è palesemente vincenti.

Lo scrivente, nella qualità di coordinatore cittadino, in piena armonia con il direttivo cittadino, i consiglieri comunali, il coordinatore provinciale e le deputazioni regionali e nazionali, intende replicare il progetto vincente della destra di governo anche in ambito locale in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Per i motivi testé esposti Fratelli d’Italia Caltanissetta ritiene che alle prossime elezioni amministrative sia scontato e naturale proporre alla città un progetto politico/amministrativo unitario per la destra nissena. È palese che, al fine di elaborare un pragmatico manifesto elettorale, si promuoveranno tavoli tematici e momenti di riflessione che abbiano come focus il futuro economico e culturale di Caltanissetta.

Come coordinatore cittadino, il sottoscritto ritiene utile assicurare ai partner politici che il nostro partito opererà sempre e solo per creare unità e non divisioni.

Oggi il partito di Giorgia Meloni è la forza motrice del governo del Paese ed è rappresentato da validi politici anche nel governo regionale. Se le regole della politica e dei suoi protagonisti hanno una onorabilità, ricordo, giustamente, che quattro anni fa lo scrivente, come dirigente di un partito a meno del 4%, insieme al coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, non ebbe alcuna pretesa politica, proprio perché la posizione politica di FDI nel panorama nazionale e regionale era fortemente marginale.

Nel 2019 Fratelli d’Italia fu al fianco del candidato sindaco Ing. Michele Giarratana e sposò un progetto e un programma elettorale che purtroppo non raggiunse il traguardo sperato. Oggi però il partito di Giorgia Meloni intende essere protagonista nella politica di destra nissena e rivendica un ruolo importante e non marginale. Se i numeri e le percentuali valevano nel 2019 dovranno avere anche una sua valenza del 2024.

Inoltre appare miope finalizzare la vittoria o la sconfitta alle urne, con il nome del candidato sindaco, come se questi fosse deus ex machina; bisognerà costruire una squadra di governo della città che si basi sulle skills di coloro che andranno a gestire gli assessorati e, quindi, i progetti della città. Competenze professionali che spesso non sono logica consequenziale del gradimento alle urne.

Lo scrivente è convinto che i protagonisti della destra nissena che fanno riferimento al governo nazionale sapranno, insieme alle liste civiche che si rispecchieranno in un progetto per la città, trovare la giusta sintesi per portare a palazzo del Carmine una squadra di governo preparata e affidabile.

Il Coordinatore Cittadino di Fratelli D’Italia Caltanissetta

Ing. Vincenzo Lo Muto

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli D’Italia

Fabiano Lo Monaco