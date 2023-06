Caltanissetta, Servizio Tributi: avviso per stipulare accordi tra il Comune e i CAF

L’Amministrazione comunale, in aggiunta alle attività messe in campo per alleviare i disagi e migliorare il servizio reso ai contribuenti da parte dell’Ufficio Tributi, ha emanato un Avviso per la stipula di convenzioni tra il Comune di Caltanissetta e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) operanti nel territorio, per l’accesso diretto alla Piattaforma telematica dei Tributi.

L’iniziativa, che per il cittadino utente sarà totalmente gratuita e che ha lo scopo di semplificare e rendere più rapida la soddisfazione delle istanze dei contribuenti, permette ai CAF aderenti di potere visionare lo stato della posizione contributiva dei propri assistiti, di interagire a distanza con l’Ufficio Tributi e di scambiare informazioni e documenti tramite un canale diretto.

Il servizio, approvato con la Delibera di Giunta n. 53 del 16 giugno scorso, è stato predisposto in particolar modo per agevolare quei contribuenti che hanno difficoltà a interagire a distanza con l’Ufficio tributi o che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici già messi in campo dall’Amministrazione comunale.

La data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei CAF interessati è fissata al 30 giugno 2023, alle ore 12:00, e dovrà essere presentata esclusivamente tramite il protocollo generale del Comune, anche mediante Pec, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it.