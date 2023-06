Caltanissetta, rinnovato il direttivo AIGA: l’avvocato Giuliana Scaletta è il nuovo presidente

Nei locali del COA di Caltanissetta si è tenuta l’Assemblea dei soci AIGA sez. di Caltanissetta ed a seguire è stato rinnovato il consiglio direttivo; all’assemblea è intervenuto il presidente del COA di Caltanissetta, Avv. Alfredo Saia il quale, dopo un saluto, si è congratulato col Direttivo appena rinnovato.

È stata eletta la nuova Presidente, l’Avv. Giuliana Scaletta, che succede all’Avv. Salvatore Alletto, ora nominato tesoriere.

Gli altri componenti eletti sono: Avv. Marco Lomonaco (vice presidente), Avv. Elisabetta Anzaldi (segretaria), Avv. Carlo Marotta, Avv. Igor Lo Giudice, Avv. Martina Petrantoni, Avv. Marco Messina, Avv. Bianca Iacona, Avv. Chiara Vagginelli, Avv. Giuseppe Di Buono, Dott.ssa Martina Gruttadauria.

La neo presidente, Avv. Giuliana Scaletta, nel ringraziare tutti i colleghi soci intervenuti per la fiducia accordata, si accinge a presiedere la sezione Nissena per un biennio; ha ribadito l’importanza del ruolo che l’AIGA riveste a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale e ha sottolineato che l’associazione promuove da sempre una politica forense ferma nell’affiancamento alla giovane avvocatura e rivolta ad una continua interlocuzione con le istituzioni forensi.

L’AIGA sezione di Caltanissetta ed il suo direttivo appena rinnovato, come già in passato, sarà sin da subito al servizio della giovane avvocatura Nissena, in un’ottica di sostegno professionale, formativo e di collaborazione.