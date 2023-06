Caltanissetta, pubblicato in Giappone il 9° libro di Arti Marziali del Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa

Una grande novità in ambito letterario attende il pubblico appassionato di arti marziali, in particolare quello dell’Aikido . Il prossimo 30 Giugno verrà pubblicato in Giappone, il 9 libro della collana Arti Marziali del Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa , promosso dalla Iwama Style Aikido Association, dal titolo “Aikido Tradizionale di Iwama ”e patrocinato in Italia dallo CSEN. La prima pubblicazione avverrà in lingua giapponese, alla quale farà seguito su Amazon quella in italiano ; in Giappone la recensione ha riscosso un incredibile successo da parte di commissioni di editori, specializzati nelle arti marziali tradizionali, i quali riconoscendo la qualità del contenuto e l’alto livello degli argomenti trattati nel libro, ne hanno anticipato con gran eco, la pubblicazione ai primi di Luglio , riconoscendo nel libro scritto dal M° Alfonso Torregrossa , un trattato senza precedenti nell’ambito delle arti marziali .

Il M°Alfonso Torregrossa , educatore sportivo , life coaching , grazie ai suoi viaggi studio in Giappone , ha esposto con grande professionalità, una dettagliata analisi dell’evoluzione dell’Aikido , dagli albori ai giorni di oggi con particolare riferimento alla genealogia, partendo dal suo fondatore O Sensei Ueshiba , proseguendo con il M° Saito Morihiro 9 dan Aikikai e il M° Teruo Tsuihiji 7° dan , con il quale l’autore ha un grande rapporto di amicizia . L’argomento principale del libro è lo studio dei fondamentali Khihon . Un metodo pratico per conoscersi e imparare a sviluppare il proprio potenziale, cogliendo pienamente le opportunità e le scelte, ma anche i momenti critici e le “sliding doors” che la vita ci propone ogni giorno: questo è il filo conduttore della filosofia del Maestro Alfonso Torregrossa “Fai della tua vita un’opera d’arte”.

M° Teruo Tsuihiji :

Shihan Alfonso Torregrossa ,ha pubblicato come autore o curatore svariati manuali sulle Arti Marziali e sulla Difesa Personale e appartiene a quelli che non ci lasciano indifferenti. Al di là del suo vasto sapere per quanto riguarda il Giappone e le arti marziali, Alfonso mi stupisce, ancora oggi, per la sete di conoscenza, l’entusiasmo e la passione che lo animano. Laddove alcuni si fermano a contemplare il cammino percorso, Alfonso stringe con più forza il suo bastone da pellegrino e allunga ancor più il passo. Senza alcun dubbio laggiù, passata la prossima curva, vi è qualcosa da scoprire. Questa curiosità, mai appagata, conferisce alla sua nuova opera un senso di completezza e di perfezione. Dalla storia alla pratica, dalla forma alla sostanza, AlfonsoSensei ci invita a una lettura iniziatica e tecnica completa .