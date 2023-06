Caltanissetta. La “Rosso di San Secondo” eccellenza nello studio delle lingue straniere

CALTANISSETTA. La scuola secondaria di primo grado “Rosso di San Secondo” , diretta dalla Dirigente Dott. Bernardina Ginevra, ha sempre prestato particolare attenzione allo studio delle lingue, attraverso la partecipazione a progetti come Erasmus, DELF, Trinity, scambi culturali e varie attività in cui le culture straniere hanno una particolare risonanza.

Combinazione perfetta per l’apprendimento delle lingue straniere è l’associazione con il digitale, parte integrante della nostra didattica al fine di rafforzare le competenze e orientare gli studenti verso scelte future efficaci e innovative. L’obiettivo prioritario è quello di realizzare una scuola rinnovata e ricca di esperienze significative per tutti gli studenti che ne fanno parte. L’anno scolastico appena trascorso è stato contraddistinto da una varietà di progetti che ha visto collaborazioni diverse con Associazioni ed Enti di risonanza nazionale e locale.

L’anno scolastico 2022/2023 ha visto gli alunni della Scuola Media Rosso di san Secondo di Caltanissetta impegnati in concorsi ed eventi, quali:

– in occasione della prestigiosa manifestazione Le Tableau d’Honneur indetta come ogni anno dall’Associazione A.M.O.P.A. Italia (Association Membres Ordre Palmes Académiques) il 04 Maggio 2023 gli alunni in videoconferenza hanno esposto i lavori realizzati durante l’anno attenendosi alle tematiche assegnate “Mes projets, Liberté fraternité égalité, Le monde dont je rêve” e successivamente è stato loro rilasciato un attestato di merito per essersi distinti durante l’anno nell’apprendimento della lingua francese;

– l’Alliance française di Caltanissetta a Gennaio ha indetto un concorso per favorire l’avvicinamento dei ragazzi alle questioni ambientali Les jestes simples che prevedeva la realizzazione di “Affiche creative” sui gesti semplici da adottare per risparmiare l’energia. Nel corso dell’anno scolastico è stata premiata con una targa una classe prima della Scuola Rosso di San Secondo per l’originalità, la creatività, i colori e la pertinenza dei disegni e delle loro didascalie in lingua francese;

– l’Associazione Mater Lingua ha proposto quest’anno l’esperienza del Tour emotivo con uno spettacolo teatrale dal vivo, con 5 attori-cantanti madrelingua francese portando in scena un’esilarante opera di Molière, Maître Mô & Jean-Baptiste Poquelin. Il percorso in lingua francese ha coinvolto lo studente, rendendolo partecipe protagonista e attraverso questa esperienza hanno avuto la possibilità di conoscere uno degli autori più importanti del teatro classico francese del XVII secolo;

– Il Liceo Classico Linguistico e coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta ha stretto una collaborazione con la Scuola Rosso di San Secondo per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Attraverso questa proficua e divertente esperienza si sono maggiormente sensibilizzati i ragazzi all’apprendimento della lingua attraverso attività ludiche. A fine percorso a tutti gli alunni è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

Grazie all’attiva partecipazione a questi eventi, manifestazioni e collaborazioni e al supporto degli Enti e Associazioni competenti, lo studio del francese viene finalmente incoraggiato e premiato. evidenziando come attraverso il gioco e l’intrattenimento si può imparare una lingua straniera.

Tutti gli alunni si sono magistralmente impegnati nella realizzazione dei progetti richiesti e un elogio particolare va agli alunni delle classi prime che, nonostante abbiano avuto un breve approccio con la lingua francese, hanno raggiunto in breve tempo un livello degno di essere insigniti di premi, attestati e meriti.

La docente Barbara Di Simone, ha sottolineato: “Ho avuto l’onore e il piacere di rappresentare, in qualità di Docente di Lingua francese, gli studenti della Scuola Rosso di San Secondo di Caltanissetta che si sono particolarmente distinti in diverse attività curriculari ed extracurriculari e nello specifico nello studio della lingua francese.

Ringrazio la nostra Dirigente per avermi permesso di realizzare e portare a termine le attività proposte e tutti gli alunni per i loro sforzi e per la loro vivacità nell’apprendimento della lingua straniera nella viva speranza che continueranno a studiare la lingua francese e che saranno testimoni e divulgatori della stessa lingua”.