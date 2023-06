Caltanissetta, AVIS: sabato al S’Elia si conclude la “1000 Km per la vita”

Arriveranno al Sant’Elia sabato, verso le ore 13, i tre volontari dell’Avis Caltanissetta che hanno scelto di percorrere la “1000 Km per la vita”, una maratona ciclistica per sensibilizzare i Siciliani alla donazione di sangue.

Sono 4 le tappe programmate e che sono state raggiunte “abbracciando” materialmente e metaforicamente tutta la Sicilia.

Arriveranno al Sant’Elia sabato, verso le ore 13, i tre volontari dell’Avis Caltanissetta che hanno scelto di percorrere la “1000 Km per la vita”, una maratona ciclistica per sensibilizzare i Siciliani verso questo gesto altruistico. Un’iniziativa realizzata proprio nella settimana nella quale si celebra la Giornata mondiale della Donazione di sangue. L’obiettivo, del resto, è ambizioso: sensibilizzare verso una tematica sociale che può essere di importanza vitale per i malati cronici o temporanei.

Ad aver accettato la sfida della maratona ciclistica sono il vicepresidente AVIS Caltanissetta Antonio Carta e i volontari Giuseppe Brunco e Saverio Raffa. Un percorso che ha superato i 1000 Km raggiungendone quasi 1100 simboleggiando, anche con questo surplus chilometrico, come la generosità non viene quantificate a gocce ma deve scorrere in abbondanza.

“Il progetto ideato da AVIS Caltanissetta ha lo scopo di mandare un messaggio di amore per la vita e unire il popolo siciliano – hanno spiegato dall’associazione -. Un messaggio che è andato oltre la Provincia di Caltanissetta, nella quale ancora non si è raggiunta l’autosufficienza, e che si è aperto alle altre Province dell’isola proprio per sottolineare l’importanza di raggiungere l’altro nelle sue difficoltà e poterlo aiutare”.





























La donazione di sangue, infatti, aiuta chi dona e chi riceve perché permette all’anonimo donatore di cedere una parte di sé – senza alcun sacrificio o malessere – per salvare la vita a qualcun altro.

Un reciproco scambio che sta avvenendo anche per la “1000 Km per la vita” dove i ciclisti, man mano che raggiungono le sedi AVIS di Santa Croce Camerina, Catania, Patti, Carini e Sciacca, stanno ricevendo supporto logistico.

Un ringraziamento l’AVIS Caltanissetta e gli atleti lo rivolgono alla Croce Rossa di Caltanissetta, che grazie a due volontari Vincenzo e Beatrice, sta seguendo i tre ciclisti per tutto il viaggio e altri partner che, con forte senso di solidarietà, hanno aderito al progetto. Si tratta di Caltaqua, Coop. Etnos, n’ arancina speciale, Ethicsport e Parafarmacia San Luca.

I tre donatori non si sono lasciati scoraggiare dalla pioggia che ha attraversato molti tratti del tragitto rispondendo all’augurio che è stato rivolto a loro dall’associazione nissena prima della partenza: “Buon divertimento” e domani, con il sorriso che li ha contraddistinti alla fine di ogni tappa, raggiungeranno il traguardo al Sant’Elia dove ad attenderli ci saranno i volontari e tutti coloro i quali sostengono questa causa solidale.