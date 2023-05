Serradifalco. Donate dall’amministrazione comunale dotazioni sportive per la Scuola Media “Polizzi”

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha incontrato, assieme all’assessore Rosa Insalaco, si sono recati nella scuola media “Federico Polizzi” dove ha incontrato la baby sindaco Anita Greco e la sua squadra di baby consiglieri per consegnargli alcune dotazioni per migliorare gli spazi sportivi presenti nella scuola media “Polizzi”.

In precedenza la baby sindaco e i consiglieri avevano fatto alcune richieste all’amministrazione comunale che sono state esaudite. Tra queste, l’acquisto di porte di calcetto con annesse reti, nuove reti per i canestri del campo di basket e una nuova rete per il campo di pallavolo. Inoltre è stata anche chiesta una scuola con spazi verdi sempre curati e in buono stato. L’amministrazione comunale ha ricordato di aver sempre esaudito anche le precedenti richieste come la cura degli spazi verdi interni alla scuola.