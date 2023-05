Italia. Carabinieri salvano due bambini di 4 e 11 anni rimasti intrappolati dalle fiamme nella loro abitazione

Un incendio divampato in un condominio. Una famiglia con due bimbi di 4 e 11 anni, intrappolata dalle fiamme. È il drammatico scenario che si è presentato agli occhi di due Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio.

Si doveva agire in fretta, a costo di mettere a rischio la propria incolumità: attraversando la coltre nube di fumo nel vano scale, i militari hanno raggiunto l’appartamento al secondo piano e hanno tirato fuori le persone in difficoltà, facendo strada nel percorso inverso. Poi, due squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Con le persone salvate, i Carabinieri sono stati trasportati al pronto soccorso per un’intossicazione da monossido di carbonio. Presto saranno nuovamente in strada, per mettere ancora la loro professionalità e il loro coraggio a disposizione di chi ne avrà bisogno.